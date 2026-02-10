Прогнози щодо нападу Росії на НАТО та вибух у Дніпрі. Хронологія війни - день 1448

10 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 10 лютого. Росіяни продовжують тиснути на фронті, намагаючись просунутись на більшості напрямків. Чи не найскладніша ситуація у Покровську, де окупантам вдається захоплювати все більше територій. Тим часом українців найближчими днями очікують ще більші відключення через морози.

Як проходить 1448-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Вибух пролунав у Дніпрі.

Росія зможе напасти на НАТО через 6 місяців після припинення вогню в Україні, — Мюнхенська доповідь. У разі припинення вогню в Україні, кремль зможе відновити сили для "регіональної війни" в районі Балтійського моря протягом 2 років, а для нападу на одного з сусідів — лише за 6 місяців.

Звіт фіксує "розширення поля бою" за межі України через гібридні атаки, диверсії та кібератаки на НАТО та ЄС.

