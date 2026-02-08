Дрони атакують Одесу, а у росіян вибухи на підстанції. Хронологія війни — день 1446

8 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 8 лютого. Після російських атак зберігається надзвичайно складна ситуація в енергетиці. Тим часом росіяни активізувались на фронті, адже за минулу добу сталось 241 боєзіткнення.

Як проходить 1446-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі було чутно вибухи. Раніше монітори повідомляли про рух дронів у напрямку міста.

У Ленінградській області РФ повідомляють про вибух на електропідстанції. За попередніми даними російських джерел, на об’єкті сталося займання, частина населених пунктів могла тимчасово залишитися без електропостачання.

Офіційна влада регіону заявляє про "технічний інцидент" і запевняє, що загрози для цивільного населення немає.

