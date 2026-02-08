Дроны атакуют Одессу, а у россиян взрывы на подстанции. Хронология войны — день 1446

8 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре воскресенье, 8 февраля. После российских атак сохраняется очень сложная ситуация в энергетике. Тем временем россияне активизировались на фронте, ведь за минувшие сутки произошло 241 боестолкновение.

Как проходит 1446-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Одессе были слышны взрывы. Ранее мониторы сообщали о движении дронов в направлении города.

В Ленинградской области РФ сообщают о взрыве на электроподстанции. По предварительным данным российских источников, на объекте произошло возгорание, часть населённых пунктов могла временно остаться без электроснабжения.

Официальные власти региона заявляют о "техническом инциденте" и уверяют, что угрозы для гражданского населения нет.

