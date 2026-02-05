Тайная встреча представителей Франции с РФ и переговоры в Абу-Даби. Хронология войны — день 1443

5 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 5 февраля. Идет второй день переговоров в Абу-Даби, которые должны приблизить Украину к завершению войны. Но россияне в это время не перестают атаковать на фронте. За прошедшие сутки произошло 110 боестолкновений.

Как проходит 1443-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Дипломатический советник Макрона Бонн находился в Москве и провел переговоры с советником Путина Ушаковым, — Reuters.

По данным источников, встреча состоялась во вторник и касалась "ключевых вопросов", прежде всего, войны против Украины. Союзники об этой инициативе были проинформированы заранее.

В администрации Макрона официально не подтвердили и не опровергли факт переговоров, но подчеркнули, что контакты с РФ ведутся на техническом уровне, в полной прозрачности и консультациях с Зеленским и европейскими партнерами.

