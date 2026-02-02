Украина приходит в себя после трагедии под Павлоградом и готовится к переговорам. Хронология войны — день 1440

2 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 2 февраля. Украина готовится к продолжению трехсторонних переговоров, которое состоится 4-5 февраля. Тем временем на фронте не утихают бои — только за минувшие сутки там зафиксировали 150 столкновений, большинство из которых произошло на Покровском направлении.

Как проходит 1440-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Два дрона прицельно атаковали автобус с шахтерами в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, группа БПЛА на онлайн-управлении пролетала мимо, когда оператор одного "Шахеда" решил атаковать автобус и ударил рядом с ним. Водитель из-за взрывной волны потерял управление и влетел в забор, люди начали бежать, когда второй "Шахед" атаковал их. "Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке", — говорит "Флэш".

Официально известно о 12 погибших и 16 пострадавших в Терновке.

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 02.02.2026

