Обстрел Запорожья и увеличение боев на фронте. Хронология войны — день 1437

На календаре пятница, 30 января. В Украине начало действовать так называемое энергетическое перемирие, призванное прекратить удары по энергетике. Тем временем на фронте россияне не сбавляют обороты. Количество боестолкновений рекордно возросло до 268 в сутки. Для сравнения позапрошлых суток было 109.

Как проходит 1437-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне атаковали один из спальных районов Запорожья. В многоэтажке вылетели окна, повреждены балконы, — ОВА.

