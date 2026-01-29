Успехи россиян в Мирнограде и подготовка к двусторонней встрече. Хронология войны — день 1436

29 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 29 января. Российские оккупанты продолжают давить на фронте. В то же время, украинцев предупреждают об угрозе массированного обстрела в ближайшие дни, ведь россияне накопили воздушные цели. Тем временем в Кремле готовятся к двусторонней встрече с Украиной, которая запланирована на 1 февраля.

Как проходит 1436-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российская армия практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области — она уже развернула там свои артиллерийские позиции, командные штабы и комендатуру. Силы обороны удерживают позиции на севере Мирнограда и стараются не выпустить противника из города — УП.

Мирноград на карте Deep State

Оборона северной части Мирнограда практически делает невозможным контроль противника над небом – как авиацией, так и дронами. Все пути запада и город давно находятся в "серой зоне". Приказа о выходе из города не было.

