Успіхи росіян у Мирнограді та підготовка до двосторонньої зустрічі. Хронологія війни - день 1436

29 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 29 січня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті. Водночас українців попереджають про загрозу масованого обстрілу найближчими днями, адже росіяни накопичили повітряні цілі. Тим часом у Кремлі готуються до двосторонньої зустрічі з Україною, яка запланована на 1 лютого.

Як проходить 1436-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російська армія практично повністю контролює Мирноград на Донеччині – вона вже розгорнула там свої артилерійські позиції, командні штаби та комендатуру. Сили оборони утримують позиції на півночі Мирнограда й намагаються не випустити противника з міста — УП.

Мирноград на карті Deep State

Оборону північної частини Мирнограда практично унеможливлює контроль противника над небом – як авіацією, так і дронами. Усі шляхи заходу і місто давно перебувають у "сірій зоні". Наказу на вихід з міста не було.

