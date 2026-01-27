Нестача Patriot для України та блекаут у Харкові. Хронологія війни - день 1434

27 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 27 січня. Російські окупанти продовжують енергетичний терор українських міст, як наслідок жорсткі графіки відключень діють по всій Україні. Та ворог не припиняє атак і на фронті, де за минулу добу сталось 93 бойових зіткнення. Тим часом на дипломатичному треці відбувається неабияке пожвавлення, адже вже 1 лютого може статись чергова тристороння зустріч.

Як проходить 1434-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 80% Харкова та області без електрики внаслідок комбінованого удару, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, удару було завдано за допомогою реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С", а також безпілотників типу "Шахед".

Німеччина не буде постачати Україні нові Patriot, — міністр оборони Пісторіус. За його словами, зараз Німеччина не може поставити Україні ППО, оскільки Берлін сам зіткнувся з їх нестачею.

Про новини та події 26 січня "Телеграф" розповідав тут: Продовження воєнного стану та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1433

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у трансляції: Удар по дітях на Миколаївщині та 800 тисяч киян без світла. Хронологія війни — день 1432

Із ситуацією в Україні 24 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Бєлгороді та підсумки перемовин в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1431