Вибухи у Чернівцях та можлива зустріч Зеленського і Путіна. Хронологія війни — день 1432

25 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 25 січня. Російські окупанти продовжують терор українського населення. З початком нової доби вороги запустили дрони у напрямку західних областей. Не послаблюється і тиск на фронті, де за минулий день сталось 119 боєзіткнень.

Як проходить 1432-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Чернівцях чутно вибухи. Раніше монітори писали, що російські дрони летять у напрямку Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей.

США допускають проведення найближчим часом зустрічі Путіна та Зеленського, — Axios. Офіційний представник США припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може привести до зустрічі сторін в Москві або Києві — чого не відбувалося вже багато років.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі повинні відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося недалеко. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього моменту", — сказав американський чиновник.

