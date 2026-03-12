У російській Тулі горить завод, а у Харкові вибухи. Хронологія війни - день 1478

12 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 12 березня. Росіяни продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. За минулу добу сталось 113 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом новий день окупанти почали з атак "Шахедів".

Як проходить 1478-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дрони вдарили по російській Тулі. Там палає "Косогорський металургічний завод". Це підприємство, яке постачає метал і феросплави для виробництва зброї та техніки для армії рф.

Горить завод у Тулі після вибухів

У Харкові було чутно вибухи. Попередньо відомо про влучання БпЛА типу "шахед" у землю в Немишлянському районі міста. Також зафіксовано ще один удар у Київському районі.

Відповідні служби виїхали на місця для перевірки, додає мер Терехов.

Про новини та події 11 березня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський звернувся до Трампа, а у Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Хронологія війни — день 1477

Про те, що відбувається 10 березня, читайте у трансляції: Вибухи у Запоріжжі та удар по заводу у Брянську. Хронологія війни — день 1476

Із ситуацією в Україні 9 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Розмова Трампа з Путіним і вибухи у Дніпрі. Хронологія війни — день 1475