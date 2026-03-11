Скасування санкцій США проти Росії та тиск окупантів на фронті. Хронологія війни - день 1477

11 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 11 березня. На фронті не припиняється тиск росіян. Успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині не заважають окупантам намагатись просунутись на інших напрямках. Зокрема чи не найбільше ворог тисне на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Як проходить 1477-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Санкції США проти нафтового сектору РФ не скасовані. Оголошень про нові санкції наразі теж немає, заявила речниця Білого дому Левітт.

Водночас Індії тимчасово дозволили купувати російську нафту, щоб закрити "тимчасовий пробіл у постачанні через іранців". Рішення ухвалили президент Трамп, міністр фінансів Бессент і команда нацбезпеки.

