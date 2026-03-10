Наслідки атаки дронів на Дніпро та тиск росіян на фронті. Хронологія війни - день 1476

10 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 10 березня. Російські окупанти не припиняють тиснути на фронті, намагаючись просунутись на низці напрямків. Зокрема найбільше боєзіткнень за минулу добу було на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Тим часом наближається новий раунд перемовин між Україною, Росією та США.

Як проходить 1476-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Палає квартира через атаку БпЛА на Дніпро. Більше десяти дронів атакували місто. Зафіксовано декілька пожеж.

