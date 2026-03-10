Последствия атаки дронов на Днепр и давление россиян на фронте. Хронология войны — день 1476

10 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 10 марта. Российские оккупанты не прекращают давить на фронте, пытаясь продвинуться на ряде направлений. В частности, больше всего боестолкновений за минувшие сутки было на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Тем временем приближается новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США.

Как проходит 1476-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 марта —"Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Горит квартира из-за атаки БпЛА на Днепр. Более десяти дронов атаковали город. Зафиксировано несколько пожаров.

О новостях и событиях 9 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Разговор Трампа с Путиным и взрывы в Днепре. Хронология войны — день 1475

О происходящем 8 марта читайте в трансляции: Новые удары России и успех украинских дронов в США. Хронология войны — день 1474

С ситуацией в Украине 7 марта можно ознакомиться в этом материале: Взрыв в Сумах и сроки следующего раунда переговоров. Хронология войны — день 1473