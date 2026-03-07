Россия атакует "Шахедами" и готовит новые операции в Европе. Хронология войны — день 1473

7 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 7 марта. Прошедшие сутки запомнились громким задержанием инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии. Однако и в Украине не было тихо — в ряде областей были слышны взрывы, а на фронте зафиксировали более 130 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как проходит 1473-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде областей Украины объявлена тревога — Россия атакует боевыми дронами с разных направлений.

Генштаб ВСУ сообщает: Силы обороны в ночь с 4 на 5 марта поразили склад боеприпасов оккупантов в Донецкой области, башню связи на Запорожье, а также пункт управления БпЛА в Белгородской области РФ.

Кремль поручил группе политтехнологов, связанных с ГРУ, вмешаться и повлиять на предстоящие в апреле 2026 года выборы в Венгрии, чтобы сохранить премьер-министра Виктора Орбана у власти, — расследование Vsquare со ссылкой на европейские источники по вопросам национальной безопасности.

Тем временем карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта DeepState, где сейчас идут бои в Сумской области

Карта боевых действий в Донецкой области 07.03.2026

Карта боев в Запорожской и Днепропетровской областях DeepState 07.03.2026

