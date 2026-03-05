Россияне готовят наступление в Покровске и "принимают" дроны в Саратове. Хронология войны — день 1471

5 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 5 марта. Давление россиян на фронте не прекращается. За минувшие сутки произошло 106 боевых столкновений. По сообщению Сил Обороны, россияне могут готовить новое наступление у Покровска. Между тем, на дипломатическом поле — затишье: по словам президента Владимир Зеленского, пока нет обсуждений о предстоящем раунде переговоров.

Как проходит 1471-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В российском Саратове раздавались взрывы. В результате атаки в городе есть перебои с электричеством. Также дроны фиксируются над временно оккупированным Крымом.

Ситуацией в Украине 4 марта можно ознакомиться в этом материале: Новый раунд переговоров откладывается, а россияне атаковали Одесщину. Хронология войны — день 1470

О новостях и событиях 3 марта "Телеграф" рассказывал здесь: В ЕС хотят ускорить вступление Украины, а Россия увеличивает войска. Хронология войны — день 1469

О том, что происходило 2 марта, читайте в трансляции: Новая отсрочка для мужчин и планы россиян на следующие годы. Хронология войны — день 1468