Росіяни готують наступ у Покровську та "приймають" дрони у Саратові. Хронологія війни - день 1471

5 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 5 березня. Тиск росіян на фронті не припиняється. За минулу добу сталось 106 бойових зіткнень. За повідомленням Сил Оборони, росіяни можуть готувати новий наступ біля Покровська. Тим часом на дипломатичному полі — затишшя: за словами президента Володимир Зеленського наразі немає обговорень про майбутній раунд перемовин.

Як проходить 1471-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У російському Саратові лунали вибухи. Внаслідок атаки у місті є перебої з електрикою. Також дрони фіксуються над тимчасово окупованим Кримом.

