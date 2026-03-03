У Європі вдосконяють "ядерну парасольку", а росіяни тиснуть на фронті. Хронологія війни - день 1469

3 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 3 березня. Російські окупанти продовжують тиск на фронті, попри зусилля ЗСУ відкинути ворожі війська. За минулу добу сталось 136 бойових зіткнень, з яких майже половина на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Тим часом окупанти можуть готувати масштабний обстріл України і цілями стане не енергетика.

Як проходить 1469-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Прем'єри Польщі та Швеції Дональд Туск та Ульф Крістерссон підтвердили переговори з Францією щодо "ядерної парасольки". Париж ініціює поглиблений діалог з низкою країн НАТО задля посилення захисту Європи за допомогою ядерної зброї Франції.

"Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими країнами", — наголосив він.

