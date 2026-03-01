Дрони атакують Одесу, а росіяни тиснуть на фронті. Хронологія війни — день 1467

1 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 1 березня. Поки світ затамував подих, спостерігаючи за війною на Близькому Сході, росіяни не припиняють тиск на фронті. За минулу добу сталось 132 бойових зіткнення. Тим часом зусилля направлені на переговори і досягнення перемирʼя, схоже, можуть зіштовхнутись зовсім з іншими задумами Володимира Путіна, який прагне отримати Донеччину та закінчити війну на власних умовах.

Як проходить 1467-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У напрямку Одеси летить табун дронів. В Одеській області вже чутно вибухи.

