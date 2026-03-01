Дроны атакуют Одессу, а россияне давят на фронте. Хронология войны — день 1467

1 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 1 марта. Пока мир затаил дыхание, наблюдая за войной на Ближнем Востоке, россияне не прекращают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Тем временем усилия направленные на переговоры и достижения перемирия, похоже, могут столкнуться совсем с другими замыслами Владимира Путина, который стремится получить Донбасс и закончить войну на собственных условиях.

Как проходит 1467-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В направлении Одессы летит табун дронов. В Одесской области уже слышны взрывы.

