Давление врага на фронте и атака дрона РФ на французский авианосец. Хронология войны — день 1466

28 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 28 февраля. Давление оккупантов на фронте в некоторой степени уменьшилось, ведь за минувшие сутки было зафиксировано 120 боевых столкновений. Сильнее всего враг давит на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Между тем, президент Владимир Зеленский отметил, что в этом году действительно есть шанс на завершение войны.

Как проходит 1466-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российский дрон пытался атаковать французский авианосец у берегов Швеции. Инцидент произошел накануне вблизи порта Мальмё. Дрон-нарушитель взлетел с борта российского корабля радиоразведки "Жигулевск", который в это время проходил через пролив.

О новостях и событиях 27 февраля Телеграф рассказывал здесь: Зеленский поговорил с Фицо, а Трамп хочет отменить санкции против РФ. Хронология войны — день 1465

О том, что происходило 26 февраля, читайте в трансляции:Планы на новый раунд переговоров и главные заявления Буданова по новому интервью. Хронология войны — день 1464

С ситуацией в Украине 25 февраля можно ознакомиться в этом материале:FPV-дроны долетают до Харькова, а Зеленский побеседовал с Трампом. Хронология войны — день 1463