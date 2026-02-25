Встреча Уиткоффа и Кушнера с Умеровым и взрывы в Николаеве. Хронология войны — день 1463

25 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 25 февраля. Российские оккупанты продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. За минувшие сутки произошло 143 боевых столкновения. Четвертая годовщина большой войны закончилась взрывами в Николаеве.

Как проходит 1463-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Спецпредставители США Уиткофф и Кушнер планируют 26 февраля встретиться с Умеровым в Женеве. Об этом сообщил журналистам сам Уиткофф.

