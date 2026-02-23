Блэкаут в Белгороде и обострение на Гуляйпольском направлении. Хронология войны — день 1461

23 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 23 февраля. Ситуация на фронте остается напряженной — с начала суток было зафиксировано более сотни боевых столкновений, при этом наибольшее количество произошло на Гуляйпольском направлении, а не на Покровском, как обычно.

Как проходит 1461-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Белгород под массированной ракетной атакой — в нескольких районах пропало электричество, есть перебои с водоснабжением и теплом.

Россия запустила дроны с нескольких направлений, в части областей объявлена тревога.

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Запорожской и Днепропетровской областях 23.02.2026

Карта боевых действий в Донецкой области 23 февраля

Карта боев в Сумской области DeepState 23.02.2026

