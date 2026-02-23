Блэкаут в Белгороде и обострение на Гуляйпольском направлении. Хронология войны — день 1461
-
-
23 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света
На календаре понедельник, 23 февраля. Ситуация на фронте остается напряженной — с начала суток было зафиксировано более сотни боевых столкновений, при этом наибольшее количество произошло на Гуляйпольском направлении, а не на Покровском, как обычно.
Как проходит 1461-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Белгород под массированной ракетной атакой — в нескольких районах пропало электричество, есть перебои с водоснабжением и теплом.
Россия запустила дроны с нескольких направлений, в части областей объявлена тревога.
Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:
