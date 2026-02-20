Дроны атакуют Брянск и Капустин Яр, а россияне давят на фронте. Хронология войны — день 1458

20 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 20 февраля. Российские атаки на фронте продолжают расти. За минувшие сутки произошло 209 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направления. Тем временем не прекращаются и атаки дронов.

Как проходит 1458-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 На Брянск и Капустин Яр летят дроны. Общее количество БПЛА около 100 и часть из них реактивна. Мониторы сообщают о не менее трех волнах атак.

Дроны летят атаковать Брянск и Капустин Яр

МВФ предполагает, что война закончится в 2026 году. Но есть негативный сценарий – война будет продолжаться до 2028 года, – Reuters.

Ситуацией в Украине 21 февраля можно ознакомиться в этом материале: Помощь от Нидерландов и продление санкций США против России. Хронология войны — день 1457

О новостях и событиях 20 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Дедлайн последующих переговоров и удары россиян по критической инфраструктуре. Хронология войны — день 1456

О том, что происходило 17 февраля, читайте в трансляции: Последствия удара по Запорожью и главные заявления Зеленского из нового интервью. Хронология войны — день 1455