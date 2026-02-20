Дрони атакують Брянськ та Капустин Яр, а росіяни тиснуть на фронті. Хронологія війни - день 1458

20 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 20 лютого. Російські атаки на фронті продовжують зростати. За минулу добу сталось 209 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом не припиняються й атаки дронів.

Як проходить 1458-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Брянськ та Капустин Яр летять дрони. Загальна кількість БПЛА близько 100 і частина з них реактивна. Монітори повідомляють про щонайменше три хвилі атак.

Дрони летять атакувати Брянськ та Капустин Яр

МВФ передбачає, що війна закінчиться 2026 року. Але є негативний сценарій — війна триватиме до 2028 року, — Reuters.

Із ситуацією в Україні 21 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Допомога від Нідерландів та продовження санкцій США проти Росії. Хронологія війни — день 1457

Про новини та події 20 лютого "Телеграф" розповідав тут: Дедлайн наступних переговорів та удари росіян щодо критичної інфраструктури. Хронологія війни — день 1456

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у трансляції: Наслідки удару по Запоріжжю та головні заяви Зеленського з нового інтервʼю. Хронологія війни — день 1455