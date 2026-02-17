Просування росіян на Донеччині та обстріл Одеси. Хронологія війни - день 1455

17 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 17 лютого. Сьогодні має відбутись черговий раунд перемовин з росіянами, але цього разу у Женеві. Водночас очікування від цієї зустрічі не дуже оптимістичні. Тим часом росіянам вдається просуватись на Донеччині. Також окупанти можуть готувати новий обстріл енергетики.

Як проходить 1455-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Сильний вибух пролунав в Одесі: місто частково залишилось без світла.

Армія РФ просунулась у районі Платонівки на Слов'янсько-Краматорському напрямку, повідомляє Deep State.

Платонівка на карті Deep State

Також повідомляється про просування росіян у Мирнограді.

Мирноград на карті Deep State

