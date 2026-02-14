Атака на Київ та підготовка нових пакетів допомоги для України. Хронологія війни — день 1452

14 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 14 лютого. Російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Аж так минула доба закінчилась обстрілом Києва. Тим часом у Мюнхені триває безпекова конференція, а Україна готується до нового раунду перемовин з Росією.

Як проходить 1452-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Президент Зеленський повідомив, що ЄС та країни-партнери готують "масштабні пакети" допомоги для України до 24 лютого. Про це він сказав на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

