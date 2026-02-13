Наслідки атаки на Одесу та вибух у Миколаєві. Хронологія війни - день 1451

13 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 13 лютого. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. Тим часом президент Володимир Зеленський прямо каже, що перемовини зайшли у глухий кут.

Як проходить 1451-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Миколаєві було чутно вибух.

Через атаку дронів РФ на Одещину є влучання та падіння уламків. Попередньо, четверо людей постраждали, один чоловік — у тяжкому стані.

Пошкоджені житлова, промислова, енергетична й портова інфраструктура в Одеському районі. В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, загоряння не зафіксовано, повідомив керівник ОВА кіпер.

