Росіяни тиснуть на фронті та запускають табуни дронів. Хронологія війни - день 1450

12 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 12 лютого. Ситуація на фронті залишається напруженою. Найбільше росіяни тиснуть на Покровську та Гуляйпільському напрямках. За минулу добу сталось 113 боєзіткнень. Тим часом уже наступного тижня може відбутись черговий раунд перемовин з Росією.

Як проходить 1450-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною фіксуються ворожі дрони, які летять у кількох напрямках.

