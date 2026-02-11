Наслідки атаки на Запоріжжя та просування росіян на фронті. Хронологія війни - день 1449

11 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 11 лютого. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах, а також тиснути на фронті. За минулу добу сталось 108 боєзіткнень. Ворогу вдається просуватись на деяких ділянках, відзначають osint-аналітики.

Як проходить 1449-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Унаслідок атаки на Запоріжжя без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.

Росіяни просунулись на Краматорському напрямку. Окупанти захопили Бондарне та просунулись у Никифоровці, — Deep State.

Краматорський напрямок на карті Deep State

