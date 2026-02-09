"Шахеди" продовжують атаки, а росіян евакуюють з Бєлгорода. Хронологія війни - день 1447

9 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 9 лютого. Ситуація в енергетиці України залишається важкою, багато українців будуть більше 20 годин без світла. На фронті побільшало бойових зіткнень — за минулу добу зафіксували близько 300 боїв, більшість з яких відбулося на Покровському напрямку.

Як проходить 1447-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В кількох областях України тривога через "Шахедів".

У російському Бєлгороді через вогневе ураження об'єктів енергетики в сотнях багатоквартирних будинках зливають системи опалення, пункти обігріву переходять на цілодобовий режим, а дітей шкільного віку, багатодітні сім'ї та самотніх пенсіонерів можуть евакуювати в інші регіони РФ.

Повітряні сили показали, як F-16 збиває ворожий "Шахед" над Україною:

Про новини та події 8 лютого "Телеграф" розповідав тут: Удар балістики по Київщині та додаткові 9 МВт потужності. Хронологія війни — день 1446

Про те, що відбувалося 7 лютого, читайте у трансляції: Напад військових ТЦК на чоловіка та складна ситуація в енергетиці. Хронологія війни — день 1445

Із ситуацією в Україні 6 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Велика допомога Японії та візит глави ОБСЄ до Москви. Хронологія війни — день 1444