Атака росіян на Запоріжжя та ракета FP-9 здатна долетіти до Москви. Хронологія війни — день 1444

На календарі пʼятниця, 6 лютого. За підсумками другого раунду переговорів в Абу-Дабі Україна наблизилась до перемирʼя. Тим часом на фронті кількість боєзіткнень за минулу добу зросла до 140. Росіяни найбільше тиснуть у Покровську та Гуляйполі.

Як проходить 1444-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна розробила балістичну ракету FP-9, здатну уражати цілі на відстані до Москви та Санкт-Петербурга: завершення випробувань планують уже цього місяця, – DW

Наразі триває робота над ракетами FP-7 та FP-9.

FP-7 має стати заміною ATACMS із дальністю польоту до 300 км та меншою бойовою частиною;

FP-9 — потужніша розробка з дальністю 800–850 км і бойовою частиною до 800 кг.

Проєкт реалізує компанія Fire Point, виробник "Фламінго".

У Запорізькій області пошкоджені приватні будинки та 12 абонентів наразі без світла, — ОВА про атаку РФ.

У мережі пишуть, що Бєлгород нібито був атакований ракетами. Росіяни скаржаться, що в області почали вимикати світло, тепло і воду.

