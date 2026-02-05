Таємна зустріч представників Франції з РФ та переговори в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1443

5 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 5 лютого. Триває другий день переговорів в Абу-Дабі, які мають наблизити Україну до завершення війні. Та росіяни тим часом не припиняють атакувати на фронті. Минулої доби відбулось 110 боєзіткнень.

Як проходить 1443-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дипломатичний радник Макрона Бонн перебував у Москві та провів переговори з радником Путіна Ушаковим, — Reuters.

За даними джерел, зустріч відбулася у вівторок і стосувалася "ключових питань", передусім війни проти України. Союзників про цю ініціативу було поінформовано заздалегідь.

В адміністрації Макрона офіційно не підтвердили і не спростували факт переговорів, але наголосили, що контакти з РФ ведуться на технічному рівні, у повній прозорості та в консультаціях із Зеленським і європейськими партнерами.

