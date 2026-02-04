Рус

Росія прицільно вдарила по ринку на Донеччині, багато жертв. Всі деталі та де це на карті

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Росія прицільно вдарила по ринку на Донеччині, багато жертв. Всі деталі та де це на карті

Росіяни обстріляли місто Дружківку касетними снарядами та попали прямо по ринку, де завжди вранці масове скупчення людей. Наразі відомо про 7 загиблих та 8 поранених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Це ще один цілеспрямований військовий злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир’я" не стоять нічого. Остаточну кількість жертв цієї атаки ще не встановлено — про суттєві оновлення повідомлятиму додатково", — сказав він.

На місці працюють усі відповідальні служби: надають допомогу постраждалим та ліквідують наслідки обстрілів.

Крім того, ворог скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Новина доповнюється…