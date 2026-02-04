Россия прицельно ударила по рынку на Донетчине, много жертв. Все детали и где это на карте

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь

Россияне обстреляли город Дружковку кассетными снарядами и попали прямо по рынку, где всегда утром массовое скопление людей. В настоящее время известно о множестве погибших и пострадавших.

Что нужно знать:

Кроме удара по рынку, на город были сброшены две авиабомбы

На месте происшествия работают все сответствующие службы

Вадим Филашкин назвал произошедшее военным преступлением

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, в результате атаки погибли 7 человек и еще 8 получили ранения.

"Это еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" не стоят ничего. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено — о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно", — сказал он.

Где на карте находится Дружковка. Скриншот: DeepState

На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов.

Кроме того, враг сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Обстрел Дружковки. Фото: Донецкая ОВА

Обстрел Дружковки. Фото: Донецкая ОВА

Обстрел Дружковки. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по Дружковке россияне били еще в августе 2025 года. Тогда удар пришелся по рынку и магазинам в утро выходного дня.