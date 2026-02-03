Атака на Харків та заява Трампа про успіх переговорів України з РФ. Хронологія війни — день 1441

3 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 3 лютого. Поки генсек НАТО Марк Рютте прямує в Україну, російські окупанти атакують не тільки на фронті. Аж так морозна ніч почалась з табунів дронів. Тим часом на фронті, порівняно з минулими днями, суттєво скоротилась кількість боєзіткнень — до 147. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку та у Гуляйполі на Запоріжжі.

Як проходить 1441-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Переговори між Росією та Україною йдуть дуже успішно, — Дональд Трамп. Тим часом відбувся зліт стратегічної авіації РФ з а/е на Далекому сході.

У центр Харкова влучив ворожий дрон, — Терехов.

Із ситуацією в Україні 2 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни можуть готувати обстріл, а Рютте приїде в Київ. Хронологія війни — день 1440

Про новини та події 1 лютого "Телеграф" розповідав тут: Трагедія на Дніпропетровщині та удар по пологовому в Запоріжжі. Хронологія війни — день 1439

Про те, що відбувалося 31 січня, читайте у трансляції: Пріоритети співпраці України та НАТО і відновлення енергосистеми. Хронологія війни — день 1438