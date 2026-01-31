Трамп оцінив шанси мирної угоди та перший день "енергетичного перемирʼя". Хронологія війни - день 1438

31 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 31 січня. Розпочався перший день так званого енергетичного перемирʼя, яке покликано припинити удару по українській енергетиці. Водночас наближають переговори України та Росії в Абу-Дабі. А російська війська посилюють тиск на фронті.

Як проходить 1438-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Трамп заявив, що Україна та РФ мають "хороші шанси" укласти мирну угоду навіть без його посланців Віткоффа та Кушнера.

Про новини та події 30 січня "Телеграф" розповідав тут: Помічник Путіна летить на переговори до США, а РФ атакує залізницю. Хронологія війни — день 1437

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у трансляції: Енергетичне перемирʼя та удар росіян по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1436

Із ситуацією в Україні 28 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни втратили два літаки і готують масштабний обстріл. Хронологія війни — день 1435