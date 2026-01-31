Трамп оценил шансы мирного соглашения и первый день "энергетического перемирия". Хронология войны — день 1438

31 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 31 января. Начался первый день так называемого энергетического перемирия, призванного прекратить удар по украинской энергетике. В то же время приближают переговоры Украины и России в Абу-Даби. А российские войска усиливают давление на фронте.

Как проходит 1438-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Трамп заявил, что у Украины и РФ "хорошие шансы" заключить мирное соглашение даже без его посланников Виткоффа и Кушнера.

