Налет дронов на Одессу и давление россиян на фронте. Хронология войны — день 1435

28 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 28 января. Российский террор украинских городов продолжается — за прошедшие сутки кафиры ударили по пассажирскому поезду, в результате чего есть жертвы. Не менее жестокими оккупанты остаются на фронте, пытаясь продвинуться в Донецкой и Запорожской областях.

Как проходит 1435-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Одессе раздаются взрывы. Город находится под атакой "шахедов".

