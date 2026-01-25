Взрывы в Черновцах и возможная встреча Зеленского и Путина. Хронология войны — день 1432

25 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 25 января. Российские оккупанты продолжают террор украинского населения. С началом новых суток враги запустили дроны в направлении западных областей. Не ослабляется и давление на фронте, где за прошедший день произошло 119 боестолкновений.

Как проходит 1432-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Черновцах слышно взрывы. Ранее мониторы писали, что российские дроны летят в направлении Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей.

США допускают проведение в ближайшее время встречи Путина и Зеленского — Axios. Официальный представитель США предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет более успешно, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве, чего не происходило уже много лет.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы дойдем до этого момента", — сказал американский чиновник.

