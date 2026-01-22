Генераторы от Польши для Киева и последствия обстрела Запорожья. Хронология войны — день 1429
22 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света
На календаре четверг, 22 января. Пока президент США Дональд Трамп в Давосе выражает надежду на достижение мира в войне в Украине, российские оккупанты продолжают давить на фронте. За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений. Также россияне продолжают атаковать украинские города с воздуха.
Как проходит 1429-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Польша направляет в Киев 400 электрогенераторов.
Я понимаю, что зима суровая. Но если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне, – Кит Келлог.
В Запорожье в результате вечерней атаки РФ повреждены дома, авто и есть раненые, — ОВА.
