Генераторы от Польши для Киева и последствия обстрела Запорожья. Хронология войны — день 1429

22 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 22 января. Пока президент США Дональд Трамп в Давосе выражает надежду на достижение мира в войне в Украине, российские оккупанты продолжают давить на фронте. За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений. Также россияне продолжают атаковать украинские города с воздуха.

Как проходит 1429-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Польша направляет в Киев 400 электрогенераторов.

Я понимаю, что зима суровая. Но если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне, – Кит Келлог.

В Запорожье в результате вечерней атаки РФ повреждены дома, авто и есть раненые, — ОВА.

С ситуацией в Украине 21 января можно ознакомиться в этом материале: Удар по "Эпицентру" в Запорожье и возможный визит Келлога. Хронология войны — день 1428

О новостях и событиях 20 января "Телеграф" рассказывал здесь:Киевлянам вернули водоснабжение, а в Запорожье растет количество погибших. Хронология войны — день 1427

О происходящем 19 января читайте в трансляции: Ракеты с радиацией на "шахедах" и угроза массированного обстрела. Хронология войны — день 1426