Захват танкера тенового флота РФ и заявление Трампа о мирном соглашении. Хронология войны — день 1428

21 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 21 января. После российского массированного обстрела ситуация в энергетике остается сложной, а графики отключений света, дующие в большинстве областей, содержат жесткие ограничения. Тем временем на фронте оккупанты продолжают давить. За минувшие сутки произошло 102 боестолкновения.

Как проходит 1428-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 США задержали очередной танкер теневого флота РФ Sagitta в Карибском бассейне, — СМИ.

Трамп о мирном соглашении: когда Россия готова, Украина не готова и наоборот.

