Захоплення танкеру тінового флоту РФ та заява Трампа про мирну угоду. Хронологія війни - день 1428

21 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 21 січня. Після російського масованого обстрілу ситуація в енергетиці залишається складною, а графіки відключень світла, які дують в більшості областей, містять жорсткі обмеження. Тим часом на фронті окупанти продовжують тиснути. За минулу добу відбулось 102 боєзіткнення.

Як проходить 1428-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 США затримали черговий танкер тіньового флоту РФ Sagitta у Карибському басейні, — ЗМІ.

Трамп про мирну угоду: коли Росія готова, Україна не готова і навпаки.

