Росія атакує дронами, відключення продовжуються. Хронологія війни - день 1426

На календарі понеділок, 19 січня. Ситуація зі світлом в Україні дуже напружена, тривають довгі відключення у всіх областях. Тим часом не вщухають і бої на фронті — за минулу добу зафіксували більше 120 бойових зіткнень, найбільша кількість яких сталася на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Як проходить 1426-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі ворожі "Шахеди".

В ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації цілодобово працюють майже 58 тисяч людей, — Зеленський.

Сирський про плани на 2026 рік: "Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу".

Карти бойових дій від DeepState станом на початок дня виглядають наступним чином:

Карта, де зараз йдуть бої в Запорізькій та Донецькій областях 19.01.2026

Суми та Вовчанськ на карті бойових дій DeepState 19.01.2026

