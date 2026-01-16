Енергетичний "Рамштайн" та просування росіян біля Запоріжжя. Хронологія війни - день 1423

16 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 16 січня. Росіяни продовжують атакувати українські міста, зокрема енергетичну інфраструктуру. Минулої доби частина харківʼян залишилась без світла та тепла. Тим часом на фронті тривають запеклі бої.

Як проходить 1423-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна скликає енергетичний "Рамштайн", — МЗС. За словами міністра Сибіги, "очікується отримання від союзників додаткових внесків та конкретних зобов’язань".

Ворог просунувся у Гуляйполі (Запорізька область), – DeepState.

Гуляйполе на карте DeepState

