У частині окупованої Донеччини блекаут, а у Павлограді та Одесі вибухи. Хронологія війни - день 1420

13 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 13 січня. Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема атакуючи енергетичну інфраструктуру. Тож графіки відключень світла діють у більшості областей України. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою: за минулу добу відбулось 146 боєзіткнень.

Як проходить 1420-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі та Павлограді було чутно вибухи.

В окупованому Маріуполі та частині Донецької області блекаут після удару БПЛА.

Про новини та події 12 січня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни готують масштабну атаку, а ЗСУ просуваються у Купʼянську. Хронологія війни — день 1419

Про те, що відбувалося 11 січня, читайте у трансляції: Удари по Рівненщині та Краматорську, звернення Зеленського. Хронологія війни — день 1418

Із ситуацією в Україні 10 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Києву повертають світло, а Рада безпеки ООН скликає термінове засідання. Хронологія війни — день 1417