Резерв+ не працює, а Росія продовжує атаки. Хронологія війни - день 1417

На календарі субота, 10 січня. Україна завмерла в очікуванні серйозних морозів, через що дітей переводять на дистанційне навчання в багатьох областях. Але бої на фронті не припиняються — за минулу добу зафіксували більше 165 бойових зіткнень, гарячіше всього було на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Як проходить 1417-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі багато "Шахедів", зокрема чули вибухи в Києві та Кривому Розі.

До 05:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID, попереджає Міноборони.

Зеленський дав нове інтерв'ю Bloomberg. Виділили для вас головні тези:

Представники США нещодавно зв'язалися з Росією "у певному форматі".

Україна сподівається отримати відповідь Росії до узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом, що може відбутися вже наприкінці цього місяця.

Зеленський очікує зустрітися з Трампом або в США, або на Всесвітньому економічному форумі в Давосі — він хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

Дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії.

Україна обговорює угоду про вільну торгівлю зі США, яка включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та дасть "дуже серйозні переваги" порівняно із сусідніми державами, потенційно зацікавить інвестиції та бізнес.

Зеленський закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна ще не отримала всіх обіцяних систем ППО Patriot та боєприпасів.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої на межі Дніпропетровської області

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 10.01.2026

Карта боїв в Донецькій області 10.01.2026

