Дніпропетровщина та Запоріжжя без світла, а над Україною "шахеди". Хронологія війни - день 1415

8 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 8 січня. Після російської атаки Дніпро, Запоріжжя та області залишились без світла. Окупанти продовжують запускати дрони у напрямку міст. Тим часом на дипломатичному ж полі все частіше лунають обнадійливі заяви про наближення миру.

Як проходить 1415-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Про новини та події 7 січня "Телеграф" розповідав тут: Перебої зі світлом у Дніпрі та Запоріжжі та наслідки обстрілів портів. Хронологія війни — день 1414

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у трансляції: Підсумки саміту у Парижі та вибухи у Дніпрі. Хронологія війни — день 1413

Із ситуацією в Україні 5 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський ввів Буданова в РНБО, а росіяни атакували авто з дитиною. Хронологія війни — день 1412