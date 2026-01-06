Росіяни тиснуть на фронті, а в Україні посилили графіки відключень. Хронологія війни - день 1413

6 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 6 січня. Минула доба закінчилась кадровими перестановками у керівництві СБУ. Тим часом російські окупанти продовжуються тиснути на фронті, зосереджуючи зусилля на Покровську та Новопавлівському напрямках.

Як проходить 1413-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна "на межі гуманітарної енергетичної кризи". За його словами, Путін не прагне до перемир'я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші на сьогодні атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.

Зауважимо, що графіки відключень на 6 грудня посилили — тепер вони діють у більшості областей і охоплюють більше черг.

