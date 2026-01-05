Росія просунулася на Донбасі та масовано атакує дронами. Хронологія війни - день 1412
5 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі понеділок, 5 січня. В Україні продовжуються великі кадрові перестановки та все більше говорять про майбутнє завершення бойових дій. На фронті ж найгарячішими напрямками залишаються Гуляйпільський та Покровський.
Як проходить 1412-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Україна під масованою атакою "Шахедів". Вибухи вже чули в Чернігові, Славутичі, Харкові.
DeepState: ворог просунувся в Різниківці під Слов'янськом, Часовому Яру під Бахмутом та Мирнограді під Покровськом.
Карти бойових дій станом на початок доби виглядають наступним чином:
